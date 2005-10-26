apollinaria_me

Хоть я и начинающий фрилансер, но являюсь ретушёром с опытом. Могу обработать фотографии для вашего Инстаграм аккаунта или других соц сетей

Доброго времени суток) Меня зовут Аполлинария, на данный момент я в поиске стабильной работы на удалённом графике работы

Готова выполнить тестовое задание перед работой

Принимаю заказы на обработку фотографий

По желанию заказчика смогу сделать любой стиль обработки, всегда точно придерживаюсь требованиям

Работаю как с ретушью лица\тела, так и с наложением пресетов, при желании могу убрать лишнюю деталь и тд

Использую такие приложения,как Lightroom,Adobe Photoshop,Polarr