Векторная и покадровая анимация; векторные и диджитал иллюстрации

Занимаюсь векторной и покадровой анимацией более 4-х лет. Призер нескольких анимационных конкурсов.

Также имею опыт в диджитал иллюстрациях. В этой области тоже занимала призовые места в конкурсах.

Принимаю заказы по умеренным ценам, подхожу к работе ответственно, в случае чего могу пойти на уступки