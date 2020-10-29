Векторная и покадровая анимация; векторные и диджитал иллюстрации
Занимаюсь векторной и покадровой анимацией более 4-х лет. Призер нескольких анимационных конкурсов.
Также имею опыт в диджитал иллюстрациях. В этой области тоже занимала призовые места в конкурсах.
Принимаю заказы по умеренным ценам, подхожу к работе ответственно, в случае чего могу пойти на уступки
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