apolonxviii

Соколов Дмитрий apolonxviii

 
37 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Java Web Developer

Опыт работы (web-программирование):

• Java 2EE, XML (+XML API), XSL, X-path, JavaScript (в т.ч. jQuery 1.2, AJAX), Sybase SQL (+администрирование), T-SQL (углубленно).

• PHP, CSS, Flash 6.0, MySQL.

• Linux, SVN.

• 1C:Предприятие, имеется сертификат 1С: Платформа Профессионал.

Образование:

ВО ученой степени специалист, специальность: «Компьютерные системы и сети»

Знание английского языка на техническом уровне.

PHPJavascriptMySQLCSSjQueryLinuxAjaxFlashJava
Управление проектами
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от $1
от 1 дня
#336
Тестирование ПО
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от 1 дня
#365
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#388
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#463
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2800