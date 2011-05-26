Java Web Developer
Опыт работы (web-программирование):
• Java 2EE, XML (+XML API), XSL, X-path, JavaScript (в т.ч. jQuery 1.2, AJAX), Sybase SQL (+администрирование), T-SQL (углубленно).
• PHP, CSS, Flash 6.0, MySQL.
• Linux, SVN.
• 1C:Предприятие, имеется сертификат 1С: Платформа Профессионал.
Образование:
ВО ученой степени специалист, специальность: «Компьютерные системы и сети»
Знание английского языка на техническом уровне.
Управление проектами
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#336
Тестирование ПО
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#365
Базы данных
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Прикладное ПО
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Веб-программирование
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