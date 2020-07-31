Здравствуйте! Я Полина, студентка 4 курса в технологическом университете. Мои качества: коммуникабельность, честность, пунктуальность.

Красиво упакую вашу информацию в презентацию. Работаю в PowerPoint.Условия работы:

1. Стоимость: от 100 руб. - 1 слайд

2. Сроки: в среднем беру на исполнение 2 дня ( но все обговаривается уже лично перед исполнением вашего задания)

3. Документы: заполненный бриф (его я вам вышлю при первом разговоре), структурированная информация (я не обрабатываю, не вношу изменения в вашу информацию, а упаковываю ее в презентабельный вид) и примеры того что вы хотите получить по итогу (пожеланию)

4. Дополнительные условия: предоплата 100%, количество правок 5-10 шт. (цвета, расположение блоков, слайдов и тп.)

По результатам работы к презентации прикреплю файл со шрифтами, использованными в презентации.

Если возникли вопросы, то с удовольствием на них отвечу!