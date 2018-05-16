Настраиваю под ключ и веду рекламные кампании в Яндекс.Директ на поиске и в РСЯ, в Google Adwords на поиске и в КМС.
Сертификат специалиста Яндекс. Директ №92081.
Сертификат специалиста по Яндекс.Метрике №94889
Рассматриваю удаленный вариант работы.
Знания и навыки:
- Яндекс Директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг);
- Google Adwords (поиск, КМС, ремаркетинг);
- Яндекс Метрика (настройка целей, построение отчетов, аналитика);
- Google Analytics(настройка целей, построение отчетов, аналитика);
- Key Collector;
- Direct Commander;
- Google Adwords Editor.
Подход к работе:
1. ПОДГОТОВКА
- Заполнение шаблона про продукт
- Анализ конкурентов
- Анализ ЦА - портрет аудитории
- Составление УТП
- Аудит сайта
2. ПАРСИНГ
- Mind-map общих направлений, расставленные приоритеты
- Определяем тактику
- Список минус слов для парсинга
- Парсинг
3. ПОДГОТОВКА КЛЮЧЕЙ
- Первичная минусовка в Key Collector
- Просмотреть все ключи, переписать ментальную карту
- Согласовать новую карту
- Сортировка ключей на горячие, теплые, холодные, мусор, непонятные и т.д.
- Разбор непонятных ключей
- Простановка операторов, условий, минусация на уровне фраз по словоформам, кросс-минусовка
- Подготовка к созданию объявлений - разбиты на группы, для каждой группы общие + частные минус-слова
4. НАПИСАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
- Написание заголовков 1 ключ=1 объявление
- Написание текстов, быстрых сссылок, уточнений и т.д.
5. ЗАГРУЗКА И НАСТРОЙКА
- График, геотаргетинг, условия показа, бюджет, настройка аналитики и пр.
6. ЗАПУСК, ВЕДЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ