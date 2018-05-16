Специалист по контекстной рекламе

Настраиваю под ключ и веду рекламные кампании в Яндекс.Директ на поиске и в РСЯ, в Google Adwords на поиске и в КМС.

Сертификат специалиста Яндекс. Директ №92081.

Сертификат специалиста по Яндекс.Метрике №94889

Рассматриваю удаленный вариант работы.

Знания и навыки:

- Яндекс Директ (поиск, РСЯ, ретаргетинг);

- Google Adwords (поиск, КМС, ремаркетинг);

- Яндекс Метрика (настройка целей, построение отчетов, аналитика);

- Google Analytics(настройка целей, построение отчетов, аналитика);

- Key Collector;

- Direct Commander;

- Google Adwords Editor.

Подход к работе:

1. ПОДГОТОВКА

- Заполнение шаблона про продукт

- Анализ конкурентов

- Анализ ЦА - портрет аудитории

- Составление УТП

- Аудит сайта

2. ПАРСИНГ

- Mind-map общих направлений, расставленные приоритеты

- Определяем тактику

- Список минус слов для парсинга

- Парсинг

3. ПОДГОТОВКА КЛЮЧЕЙ

- Первичная минусовка в Key Collector

- Просмотреть все ключи, переписать ментальную карту

- Согласовать новую карту

- Сортировка ключей на горячие, теплые, холодные, мусор, непонятные и т.д.

- Разбор непонятных ключей

- Простановка операторов, условий, минусация на уровне фраз по словоформам, кросс-минусовка

- Подготовка к созданию объявлений - разбиты на группы, для каждой группы общие + частные минус-слова

4. НАПИСАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

- Написание заголовков 1 ключ=1 объявление

- Написание текстов, быстрых сссылок, уточнений и т.д.

5. ЗАГРУЗКА И НАСТРОЙКА

- График, геотаргетинг, условия показа, бюджет, настройка аналитики и пр.

6. ЗАПУСК, ВЕДЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ