aporyvaeva

Графический дизайнер / Иллюстратор

Привет, меня зовут Ангелина. Я графический дизайнер и иллюстратор. Моя главная специализация - брендинг. Я работала с IT, ивент агентствами, со сферой ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, салонами красоты и со многими другими сферами.

Я могу помочь в создании логотипов, корпоративной айдентики, дизайном упаковки, постеров, стикеров, инфографики и иллюстраций. Я работаю в Illustrator, Photoshop.

Я коммуникабельна и открыта к проектам любой сложности.

Буду рада ответить на любые вопросы.