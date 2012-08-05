Занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов и блогов.

Размещение любых видов рекламы (баннеры, тексты, видео) в социальных сетях (группы ВКонтакте и Одноклассниках, Моем Мире, Фейсбуке), в блогах и сообществах Живого Журнала и других популярных блог-сервисах, на тематических форумах.

Имею собственные группы в Контакте и сообщества в Живом Журнале, которые можно переделать под интересы рекламодателя (полностью посвятить их вашему товару, услуге, фирме).

Могу создавать темы по вашим заказам на форумах и вести их модерацию.

Пишу комментарии, статьи на заказ, отзывы на специальных сайтах.

Готов работать до 16 часов в сутки, в любое время дня и ночи.

Готов к большим объемам работы, нестандартным задачам и поиску их решения.

В месяц могу посвящать работе до 28 дней.

Футбол, написание статей, чтение книг.