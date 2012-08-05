apostol136

Адрин apostol136

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов и блогов.

Размещение любых видов рекламы (баннеры, тексты, видео) в социальных сетях (группы ВКонтакте и Одноклассниках, Моем Мире, Фейсбуке), в блогах и сообществах Живого Журнала и других популярных блог-сервисах, на тематических форумах.

Имею собственные группы в Контакте и сообщества в Живом Журнале, которые можно переделать под интересы рекламодателя (полностью посвятить их вашему товару, услуге, фирме).

Могу создавать темы по вашим заказам на форумах и вести их модерацию.

Пишу комментарии, статьи на заказ, отзывы на специальных сайтах.

Готов работать до 16 часов в сутки, в любое время дня и ночи.

Готов к большим объемам работы, нестандартным задачам и поиску их решения.

В месяц могу посвящать работе до 28 дней.

Футбол, написание статей, чтение книг.

Написание статей
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга