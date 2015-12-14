Выполню проект электроснабжения

Выполню проект распределительных электрических сетей, кабельных трасс, а также схем РЗиА. Проект распределительных устройств 0.4кВ, 6(10)кВ и 35кВ. Разделы ЭП, ЭО, ЭС, ЭОМ. Проект дизельгенераторной утановки ДГУ (ДЭС), систем АВР и бесперебойного питания. Разработка индивидуальных схем и шкафов управления. Проект автоматизации.

Расчет и визуализация освещенности внутренних и внешних территорий, проезжих частей в программе DIAlux.