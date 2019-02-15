Новичок в сфере фрилансера, очень хочу набить руку, открыта для любых предложений по моим специальностям. Хорошо пишу, хорошо монтирую и снимаю, хорошо общаюсь и контактирую. Готова работать бесплатно за отзывы и опыт. На данный момент учусь в колледже заграницей, программа - фильм и телевидение. Изучаю кинематорафию, работу со звуком, монтаж. Отличительные умения: стрессоустойчивость, ответственность, хорошая мотивация и способность делать все к дедлайнам.Монтирую видео пару лет, разной сложности. Работаю в Premiere Pro, Audition, After Effects. Знаю на уровне носителя украинский, русский. Свободно общаюсь на английском и польском.