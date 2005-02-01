appdeveloper

07.2008 - 11.2008, по совместительству; 11.2008 - по настоящее время - основное место работы
ООО "Fidel Solutions" в должности инженер-программист (www.fidel.ru, подразделение РБК)
.NET (Win- и Web- программирование):
Разработка win-сервисов, web-сервисов (C#, MSSQL, SOA) для обеспечения работы www.fidel.ru
Разработка C#-движка и объектной модели для www.mazdamusic.ru, участие в качестве эксперта в рабработке GUI для проекта (C#, ASP.NET)
Создание проекта перекодировки видео из формата в формат (с применением ffmpeg.exe)
Разработка поисковой машины (поискового движка) (ASP.NET, C#, SQL with FOR XML PATH | EXPLICIT)
07.2007- 11.2008
СКАЛА Лимитед (Кипр)| EPICOR Software в должности Program Engineer/Application Developer (www.epicor.com)
.NET программирование:
Интеграция Microsoft Management Reporter (CTP2) (в составе Microsoft Performance Point 2008) с платформой iScala SR2 (C#, SQL2005) (анализ, проектирование (вкл. бизнес логику), реализация)
WEB (ASP.NET) программирование:
Разработка механизмов для динамических сайтов
Разработка механизмов построения деревьев в связке .NET-XML-XSLT
разработка сложных web-контролов на ASP.NET 2.0.
Портирование кода с ASP на ASP.NET,
Рефакторинг кода
Создание ASP.NET веб-форм и контролов, используя возможности кэширования страниц, сохранения состояний, защиту веб-приложений и использовал ADO.NET для доступа к данным
ООП (Win- и Web- программирование):
Участие в проекте по созданию Corporative Template (система управления метаданными ERP-систем) в качестве эксперта по Web-UI. Разработка WEB-UI системы в рамках проекта, участие в разработке объектной модели системы.
02.2005 – 06.2007
(c 06.2007 по настоящее время работа удаленно в качестве эксперта)
OOO “НПФ ТИМ” в должности ведущий инженер-программист
.NET программирование:
Окружение: VB.NET, C#, ADO.NET, FIREBIRD, Windows XP
Рассмотрел имеющееся приложение и исследовал различные модули и функции.
Разработал систему управления газозаправочными колонками состоящую из множества модулей.
Разработка проводилась на C# с использованием FireBird.
Осуществлял реконструкцию и перевод на новую платформу.
Портировал весь код (старой АСУ) с VB6 на C#.
Заменил используемые компоненты сторонних фирм на собственные либо стандартные.
Произвел рефакторинг всего кода с применением ООП методологий и паттернов проектирования.
Разработал пользовательский интерфейс.
Разработал компоненты для приложения.
Разработал обертку (слой) доступа к данным с использованием ADO.NET, который включает работу с данными, используя DataReader, connection, collection, arrays, transaction и обработку ошибок.
Разработал представления для быстрого получения данных из базы данных.
Разработал модуль для регистрации продаж топлива и сопутствующих товаров.
Портировал базу данных с ACCESS на Firebird
Расширил модуль работы с фискальными регистраторами.
Портировал модуль для работы с магнитными катами.
Документировал разработанные компоненты и модули.
Проект коммерчески успешный, продукт продается по всей России
(см http://tim.pskovline.ru).
.WEB программирование:
Разработка механизмов для динамических сайтов (PHP+MySQL+XML+XSLT+AJAX.)