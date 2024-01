appdeveloper

Поиск возможностей участия в разработке проектов на (C#, ASP.NET) + MSSQL

07.2008 - 11.2008, по совместительству; 11.2008 - по настоящее время - основное место работы

ООО "Fidel Solutions" в должности инженер-программист (www.fidel.ru, подразделение РБК)

.NET (Win- и Web- программирование):

Разработка win-сервисов, web-сервисов (C#, MSSQL, SOA) для обеспечения работы www.fidel.ru

Разработка C#-движка и объектной модели для www.mazdamusic.ru, участие в качестве эксперта в рабработке GUI для проекта (C#, ASP.NET)

Создание проекта перекодировки видео из формата в формат (с применением ffmpeg.exe)

Разработка поисковой машины (поискового движка) (ASP.NET, C#, SQL with FOR XML PATH | EXPLICIT)

07.2007- 11.2008

СКАЛА Лимитед (Кипр)| EPICOR Software в должности Program Engineer/Application Developer (www.epicor.com)

.NET программирование:

Интеграция Microsoft Management Reporter (CTP2) (в составе Microsoft Performance Point 2008) с платформой iScala SR2 (C#, SQL2005) (анализ, проектирование (вкл. бизнес логику), реализация)

WEB (ASP.NET) программирование:

Разработка механизмов для динамических сайтов

Разработка механизмов построения деревьев в связке .NET-XML-XSLT

разработка сложных web-контролов на ASP.NET 2.0.

Портирование кода с ASP на ASP.NET,

Рефакторинг кода

Создание ASP.NET веб-форм и контролов, используя возможности кэширования страниц, сохранения состояний, защиту веб-приложений и использовал ADO.NET для доступа к данным

ООП (Win- и Web- программирование):

Участие в проекте по созданию Corporative Template (система управления метаданными ERP-систем) в качестве эксперта по Web-UI. Разработка WEB-UI системы в рамках проекта, участие в разработке объектной модели системы.

02.2005 – 06.2007

(c 06.2007 по настоящее время работа удаленно в качестве эксперта)

OOO “НПФ ТИМ” в должности ведущий инженер-программист

.NET программирование:

Окружение: VB.NET, C#, ADO.NET, FIREBIRD, Windows XP

Рассмотрел имеющееся приложение и исследовал различные модули и функции.

Разработал систему управления газозаправочными колонками состоящую из множества модулей.

Разработка проводилась на C# с использованием FireBird.

Осуществлял реконструкцию и перевод на новую платформу.

Портировал весь код (старой АСУ) с VB6 на C#.

Заменил используемые компоненты сторонних фирм на собственные либо стандартные.

Произвел рефакторинг всего кода с применением ООП методологий и паттернов проектирования.

Разработал пользовательский интерфейс.

Разработал компоненты для приложения.

Разработал обертку (слой) доступа к данным с использованием ADO.NET, который включает работу с данными, используя DataReader, connection, collection, arrays, transaction и обработку ошибок.

Разработал представления для быстрого получения данных из базы данных.

Разработал модуль для регистрации продаж топлива и сопутствующих товаров.

Портировал базу данных с ACCESS на Firebird

Расширил модуль работы с фискальными регистраторами.

Портировал модуль для работы с магнитными катами.

Документировал разработанные компоненты и модули.

Проект коммерчески успешный, продукт продается по всей России

(см http://tim.pskovline.ru).

.WEB программирование:

Разработка механизмов для динамических сайтов (PHP+MySQL+XML+XSLT+AJAX.)

http://tim.pskovline.ru