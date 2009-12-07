Художник, верстальщик, дизайнер.
Реклама, полиграфия, СМИ.
Рисунок от руки.
Различные программы верстки и графики.
Опыт работы более 7 лет.
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Портфолио
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- Эскиз для открытки120 просмотров
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