apr33

Татьяна Акулина apr33

 
60 летРоссия/Фрязино
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Художник, верстальщик, дизайнер.

Реклама, полиграфия, СМИ.

Рисунок от руки.

Различные программы верстки и графики.

Опыт работы более 7 лет.

[email protected]

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