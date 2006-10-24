Образование:
2005 г – 2006 г Новосибирский Государственный Университет
Факультет: Экономический, магистратура
Специальность: социолог, преподаватель социологии
Степень: МА экономической социологии
1999г – 2004 г Новосибирский Государственный Университет
Факультет: Психологии.
Специальность: психолог, преподаватель психологии
1997 г – 1999 г Владимирский Государственный Педагогический Университет, факультет психологии
Специальность: психолог, преподаватель психологии
Знание иностранных языков:
Английский – хорошо
Итальянский – базовый уровень
Навыки работы с компьютером:
Опытный пользователь программ Microsoft Office 2000; владею на уровне хорошего пользователя программами: SPSS 13, Adobe Photoshop, Corel
Язык разметки – HTML, NSUml
Являюсь постоянным пользователем интернет и электронной почты.
Дополнительные сведения: умение вести переговоры и деловую переписку; имею опыт подготовки аналитических материалов (теоретические обзоры по темам «Лидерство», «Психология масс-медиа», «Виртуальная идентичность»; аналитические обзоры по заказу ГТРК «Новосибирск», газеты «Вечерний Новосибирск»); навык составления баз данных; написание и редактирование научных текстов (основные направления: психология, социология (social science, research, анализ данных, data mining ), история (археология), исследования Интернет и web-коммуникации, геофизика.)