Образование:

2005 г – 2006 г Новосибирский Государственный Университет

Факультет: Экономический, магистратура

Специальность: социолог, преподаватель социологии

Степень: МА экономической социологии

1999г – 2004 г Новосибирский Государственный Университет

Факультет: Психологии.

Специальность: психолог, преподаватель психологии

1997 г – 1999 г Владимирский Государственный Педагогический Университет, факультет психологии

Специальность: психолог, преподаватель психологии

Знание иностранных языков:

Английский – хорошо

Итальянский – базовый уровень

Навыки работы с компьютером:

Опытный пользователь программ Microsoft Office 2000; владею на уровне хорошего пользователя программами: SPSS 13, Adobe Photoshop, Corel

Язык разметки – HTML, NSUml

Являюсь постоянным пользователем интернет и электронной почты.

Дополнительные сведения: умение вести переговоры и деловую переписку; имею опыт подготовки аналитических материалов (теоретические обзоры по темам «Лидерство», «Психология масс-медиа», «Виртуальная идентичность»; аналитические обзоры по заказу ГТРК «Новосибирск», газеты «Вечерний Новосибирск»); навык составления баз данных; написание и редактирование научных текстов (основные направления: психология, социология (social science, research, анализ данных, data mining ), история (археология), исследования Интернет и web-коммуникации, геофизика.)