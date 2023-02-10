aprelevprog

Привет!

Меня зовут Андрей и я веб-дизайнер из Армении. Мне 21 год, обучался в техническом университете, но как говорит практика, много там не дают. Поэтому я посещал различные курсы и вебинары. Так же все время писал код и искал возможность поработать над интересными проектами. В свободное время увлекаюсь спортом и часто путешествую. Готов сделать вам отличный дизайн и добавить функционала на вашем сайте(Язык PHP). Очень рад буду хорошо поработать, так же все свои проекты стараюсь выполнить раньше срока так как сам не переношу задержки и безответные сообщения.