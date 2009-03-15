ШАТОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

26 августа 1986

г. Каховка, ул. Мира,8 .кв.68

8 (236) 5-29-45, 8-093-654-08-17 (моб)

E-mail: [email protected]

Цель: Перспективная должность устного - письменного переводчика в компании, готовой к долгосрочному сотрудничеству.

Образование:

2003-2008 Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, факультет иностранных языков, специальность – «английский язык и литература» квалификация – филолог, преподаватель, переводчик

Опыт работы:

2007г

2008 – 2009гг

Занимался репетиторством (английский язык)

ЗАО «Каховка Пром-Агро» переводчик английского языка

• оказание языковой поддержки иностранным специалистам

• письменный перевод технической документации

• работа в качестве офис-менеджера

Дополнительные сведения: Знание ПК: Уверенный пользователь: MS-Office, е-mail, Internet

Языки: Русский, украинский – родные, английский – выше среднего

Коммуникабельный, ответственный, готов повышать свой образовательный и профессиональный уровень, есть загранпаспорт, готов к командировкам, готов работать в коллективе, работать на результат.