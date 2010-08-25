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Елена Станик
aptitude
aptitude
48 лет
Украина
/
Львов
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Артем
seasick
46 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
Глубокий рерайт, зарубежная недвижимость
Работа выполнена качественно, сроки соблюдены, спасибо за сотрудничество.
Чёткая постановка задания, быстрая оплата выполненной работы. Спасибо!
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Отзывы заказчиков
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