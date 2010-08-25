aptitude

Елена Станик aptitude

 
48 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
Глубокий рерайт, зарубежная недвижимость
Работа выполнена качественно, сроки соблюдены, спасибо за сотрудничество.
Чёткая постановка задания, быстрая оплата выполненной работы. Спасибо!
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