Разработка приложений под Android на Java, Kotlin
Разработка приложений для Android, Kotlin
Разработано приложение «Блокнот сомелье». Это дегустационный блокнот с возможностью голосового ввода для сомелье и любителей вина.
Приложение выложено в Google Play.
Найти приложение можно по ссылке или набрав «Блокнот сомелье» в Google Play.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apushnikov.sommelier_notebook
Долгое время работал менеджером проектов. Один из моих проектов состоял в разработке приложения для планшетов на Андроид - прием и обработка аварийных вызовов ГУП МО «Мособлгаз».
Ключевые навыки:
• Разработка приложений под Android на Java, Kotlin
• Использование Firebase
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