Разработка приложений под Android на Java, Kotlin

Разработка приложений для Android, Kotlin

Разработано приложение «Блокнот сомелье». Это дегустационный блокнот с возможностью голосового ввода для сомелье и любителей вина.

Приложение выложено в Google Play.

Найти приложение можно по ссылке или набрав «Блокнот сомелье» в Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apushnikov.sommelier_notebook

Долгое время работал менеджером проектов. Один из моих проектов состоял в разработке приложения для планшетов на Андроид - прием и обработка аварийных вызовов ГУП МО «Мособлгаз».

Ключевые навыки:

• Разработка приложений под Android на Java, Kotlin

• Использование Firebase