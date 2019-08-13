Немного обо мне

Здравствуйте!

Мои основные специализации:

- Веб-дизайн (Лендинги, Сайты-визитки, Корпоративные, Интернет-магазины, Дизайн для соц. сетей)

- Веб-разработка (Разработка лендингов под ключ, на CMS или без)

- Контекстная реклама (Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Вконтакте, Facebook + Instagram)

Если Вы ищите опытного веб-дизайнера, или Вам нужен потрясающий лендинг, который будет решать Ваши бизнес-задачи, или же реклама - буду рад поработать над Вашим бизнесом, мы вместе обдумаем, и я решу Вашу задачу. Мой профессиональный и надежный подход принес мне много успешных долгосрочных отношений со многими клиентами со всего мира. Для меня важно оказать качественную услугу, уделяя личное внимание моим клиентам, внимательно прислушиваясь к их требованиям, своевременно отвечая на их запросы, и постоянно улучшать себя в профессиональной деятельности.

У меня есть ИП, и если что можем без проблем оформить договор.