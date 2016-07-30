aquamarin_ph

Фотограф
Предоставляю услуги фотографа:
- Love Story
- Выпускные
- Девичники
- Арт-Ню
- Детская съемка (также детские праздники)
- Портретная
- Плэнер
- Юбилеи
- Студийная съемка.
Помогаю с подбором образа и локации.)
А также предлагаю услуги в сфере фото обработки:
- Ретушь фото;
- Устранение дефектов на фотографии;
- Художественная обработка;
- Создание коллажа;
- Реставрация фото;
- Цветокоррекция фото;
- Конвертация из RAW в Jpeg. Пакетная обработка.
Цены договорные, зависят от объема и сложности работ.