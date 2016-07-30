aquamarin_ph

Фотограф

Предоставляю услуги фотографа:

- Love Story

- Выпускные

- Девичники

- Арт-Ню

- Детская съемка (также детские праздники)

- Портретная

- Плэнер

- Юбилеи

- Студийная съемка.

Помогаю с подбором образа и локации.)

А также предлагаю услуги в сфере фото обработки:

- Ретушь фото;

- Устранение дефектов на фотографии;

- Художественная обработка;

- Создание коллажа;

- Реставрация фото;

- Цветокоррекция фото;

- Конвертация из RAW в Jpeg. Пакетная обработка.

Цены договорные, зависят от объема и сложности работ.