Журналист, редактор, контент-менеджер

Пишу о путешествиях, кулинарии, искусстве для сайта Клуба "Моя планета", туристических и кулинарных порталов, бортовых журналов. Опыт работы редактором новостного сайта http:// kzn.ru/ , редактором сайта о гомеопатии http://www.gomeo-patiya.ru/

Увлекаюсь фотографией, путешествую и много читаю. У меня приличная грамотность, легкий слог и высокая скорость печати. Есть опыт преподавательской деятельности, хорошие организаторские способности. Веду свой блог о путешествиях: http://aqwilon.com/