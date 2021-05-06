Графический дизайнер/Обращаться по вопросам дизайна

Здравствуйте!

Я - графический дизайнер. В основном занимаюсь лого (сейчас самая запрашиваемая услуга), но умею делать много разных вещей, таких как: 2D дизайн, оформление визиток, создание баннеров, флайеров, иллюстрация, UI&UX Design, визуал для социальных сетей, оформление обложек и брэнд айдентика.

От себя могу обещать конечный продукт высокого качества, так как очень внимательно отношусь к любой маленькой детали в работе.

Не терпится уже начать с вами работать!

Хорошего дня!