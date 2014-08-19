пишу грамотно, красиво, анализирую текст. имею опыт перевода с английского на русский и с русского на английский текстов следующих тематик: промышленное производство (авиация), лазерные технологии , медицина и техника.
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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
9 лет назад
Анна очень ответственна. Статьи у неё получались хорошие, но тема не её, она более мужская. Она это осознали и предложила больше не писать на эту тему. Я считаю это правильным решением.
Ответный отзыв
четкая постановка задачи; оплата сто процентов; всегда на связи, если есть вопросы, все пояснит; приемлемые сроки; интересные серьезные темы. замечательный понимающий человек! очень советую с ним работать!