Личная информация.

Имя: Трибунский Кирилл Александрович

Дата рождения: 13.11.1991

Пол: Мужской

Контактный телефон: 7-963-297-59-07 E-почта: [email protected]

Образование.

Среднее образование: Школа №23

Город: Калининград.

Высшее образование: Калининград Институт экономики.

Факультет: Реклама и связи с общественностью.

Опыт.

Свободный писатель. (Проза)

Копирайтер в независимый команде "Ryba-дизайна". (Нейминг, слоганы)

Менеджер. ОАО "Кристалл-К».

Внештатный gamedesigner.

Другое.

Знание языков: английский.

Уровень знания: Upper-Intermediate

Навыки использования ПК: опытный пользователь

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Примеры работ:

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Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Так гласит народная пословица, и стоит отметить, она правдива.

А возможно ли выловить рыбу с неправильной наживкой или вообще без неё?

Мы так не думаем.

По этой причине команда «Ryba-design» может разработать качественный логотип и фирменный стиль для Вас!

Правильный логотип, или универсальная наживка.

Работа любой целеустремленной компании немыслима без создания качественного логотипа. Сочный, привлекательный и интересный логотип – одна из составляющих успеха компании. Наши иллюстраторы вложат всю свою креативность в создание интересного логотипа по нашим или Вашим эскизам.

Фирменный стиль, или делаем Ваш корабль ярче.

Что такое фирменный стиль? Это индивидуальность Вашей фирмы, вынесенная на обозрение. Это совокупность цветовых, графических и словесных приёмов для выделения Вашей фирмы среди конкурентов. Учтя все Ваши пожелания, мы создадим именно тот фирменный стиль, который подходит Вашей компании.

Это далеко не весь перечень услуг, которые мы предоставляем. Сфера нашей занятости очень обширна. Мы беремся как за небольшие заказы (дизайн листовок, флаеров, упаковок и т.д.), так и за крупные сделки по разработке индивидуальной торговой марки, созданию PR-акции или целой рекламной кампании.

На сегодняшний день в России лишь немногие рекламные агентства отвечают требованиям Заказчика и потребителя касаемо уровня рекламируемых товаров. Эффективна только профессионально выполненная реклама. Она не должна быть навязчивой или монотонной. Наша задача - предоставить Заказчику такой рекламный материал, в котором наиболее полно отразятся все положительные свойства рекламируемого товара. Мы применяем психологические знания для наилучшего рекламного воздействия на человека.

Цель проекта «Ryba-design» - обеспечить потребителей товаров и рекламодателей качественной рекламой. Мы знаем, что такое реклама европейского стандарта качества. Мы работаем для Вас, потому что хотим, чтобы Ваше появление на рынке было ярким и заметным именно тому кругу лиц, на которых направлена Ваша продукция.

При выполнении своей работы мы учитываем особенности товара и рынка, создавая индивидуальный образ вашей компании. Мы изготовим макет будущей рекламы и предоставим его Вам для ознакомления. Затем, исходя из Вашего бюджета, рассчитывается масштаб рекламной кампании. После одобрения эскизов вы получите окончательные исходные материалы. Вся работа проходит в форме диалога с заказчиком. Специалисты “Ryba-design" учтут все Ваши пожелания - и вместе мы создадим бренд, которым Вы сможете гордиться.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Команда «Ryba-design»

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Сегодня в этот великолепный осенний денек я вышел в город по своим делам. Солнце приятно согревало, листочки шуршали под ногами, а на улице гуляли детишки. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Беды в образе разговора, стоящей на остановке девушки, а точнее её разговора по телефону. Услышав о чем она говорила, я начал кричать, дико вращать глазами, плакать и звать маму.

«Ну что тут такого? Разговаривает она по телефону, и что?» - спросите Вы.

Действительно. Но говорила-то она про дизайн своей новой визитки. Визитки, в которой будет модный интернет-мем «Узбагойся». Сам я понятия не имею откуда взялась эта информационная чума, но зато имею вполне ясное понятие, что использование «мемов» в рекламе – больше, чем абсурд.

Представим чисто гипотетическую ситуацию.

Званый бал. Компанию Васи Пупкина пригласили туда. Но бал, соответственно, не простой, а рекламный. На нем собираются компании всего города, надевая свои лучшие рекламные наряды, дабы показать, что она, а не другая компания, лучшая.

Но давайте зайдем в гипотетический зал, где проводится тот самый гипотетический бал, и оглянемся. Ближе всего к нам стоит несколько крупных компаний современной одежды. Они одеты стильно, со вкусом, но смотрят друг на друга немного свысока. Чуть поодаль сидят на диване компании пищевой промышленности. Важные дамы и мужи, одетые в свои лучшие костюмы, которые, к сожалению, немного устарели, но всё так же узнаваемы. И вот компания Васи Пупкина. Вроде бы всё, как надо: фрак, туфли, хорошая осанка и носок на голове.

Цветастый, черт побери, носок, который он купил на рынке.

Именно так, лично я, вижу компании, которые используют в своей рекламе мемы, смайлы и прочую, извините уж, непотребщину.

Я понимаю – каждый хочет сделать свою рекламу действенной, яркой и оригинальной.

Тот самый «носок» был действительно ярким. Но был ли он действенным и оригинальным?

Подходит ли он под общий стиль компании, под её деятельность?

Не вызывает ли такая реклама лишь смех и ничего больше?

Решайте сами. Но как вывод могу сказать одно: Мемы - стильно, модно, молодежно? Противно, ужасно, безнадежно.

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«Our wings for your sky»

«Наши крылья для вашего неба». Создает общий позитивный образ.

Сообщение слогана: «Мы уверены в наших механиках, они – профессионалы, и мы сделаем всё, что бы вы чувствовали себя уверенно.»

«As flight of arrow»

«Как полет стрелы». Точность, скорость, уверенность.

Сообщение слогана: «Мы работаем быстро, точно и скрупулезно. После нашего обслуживания, ваше средство воздушного передвижения будет чувствовать себя так же уверенно, как стрела в небе.»

«Air safety»

«Воздушная безопасность». Безопасность. Уверенность.

Сообщение слогана: «После нашего обслуживания ваше средство воздушного передвижения будет работать на ура.»

«We repaired the wings of Icarus!»

«Мы починили крылья Икара!». Любовь и знание своего дела.

Сообщение слогана: «Мы позитивно настроены, и заботимся о наших клиентах.»

«Your bird is in safe hands»

«Ваша птица в надежных руках». Высокий профессионализм и уверенность.

Сообщение слогана: «Обращаясь к нам, вы можете быть уверенны что ваше средство воздушного передвижения будет починено в лучшем виде.»