arakcheeva_y

Журналист, копирайтер, PR-менеджер

Сведения о себе

 Дата и место рождения: 01.05.1983 г., город Саратов

 Семейное положение: не замужем

Образование

 Высшее. В 2005 году окончила социологический факультет Саратовского Государственного Университета им. Н.Г.Чернышевского по специальности "Журналистика" (диплом с отличием)

Опыт работы

 Июнь 2008 - по настоящее время. Начальник отдела реализации проектов PR-агентства "Регион-Информ" (Москва): координация и ведение текущих PR-проектов компании; подготовка аналитических отчетов по проектам; взаимодействие с федеральными и региональными СМИ; написание PR-концепций для компаний-заказчиков.

 Май 2007 – июнь 2008. Райтер-аналитик PR-агентства "Регион-Информ" (Москва): подготовка информационных мониторингов по различным тематикам; написание текстов; работа с представителями федеральных СМИ (координация журналистов, составление медиа-планов, согласование текстов); поиск информации в сети Интернет и ее систематизация.

 Сентябрь 2006 – май 2007. Корреспондент в информационном агентстве «СаратовИнформ» (http://www.saratovinform.ru): поиск и редактирование новостей, размещение их на сайте; опрос экспертов и подготовка комментариев по актуальным темам; написание аналитических материалов.

 Октябрь 2005 – сентябрь 2006 – корреспондент отдела «Экономика» в еженедельной газете «Время» (Саратов): подготовка текстов на экономическую тематику (рубрики – «Бизнес», «Строительство», «Экономика» и др.). Работа с жанрами: интервью, комментарий, репортаж, статья.

 Сентябрь 2004 – декабрь 2004 – ответственный секретарь в газете «Саратовская губерния сегодня»: составление макетов полос, размещение текстов, контроль за сдачей материалов; параллельно - написание текстов (в основном на социальную тематику).

Личные качества

 Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, дисциплинированность, выполнение порученной работы от начала до конца, умение работать в команде, инициативность, творческое мышление.

Хобби

 Фотография, активный отдых.