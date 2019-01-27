UI/UX / Веб-Разработчик с опытом 5 лет

Всем привет) меня зовут Арам, занимаюсь UI/UX дизайном и веб-разработкой боле 3 лет , я бы хотел поделиться с моим опытом с вами. я успешно получил степень Магистра 4 года дизайнера.Мое убеждение заключается в создании привлекательной графики и визуальных эффектов для веб-сайтов Кроме того, у меня есть навыки создание архитектуры. Моя задача понять ваши бизнес-требования, понять потребности ваших пользователей и перевести их в исключительный пользовательский интерфейс с красивым дизайном.