Польско-русско-армянские переводы. Графический дизайн, оформление

Стоимость переводов: 700 руб. за 2000 знаков.

Разработка логотипов, оформление полиграфической продукции, дизaйн мебели.

Некоторые работы показаны в Pinterest по ссылке разработки, а издательская деятельность отображена в Linkedin по ссылке «Издательство Араспел индекс».