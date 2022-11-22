Польско-русско-армянские переводы. Графический дизайн, оформление
Стоимость переводов: 700 руб. за 2000 знаков.
Разработка логотипов, оформление полиграфической продукции, дизaйн мебели.
Некоторые работы показаны в Pinterest по ссылке разработки, а издательская деятельность отображена в Linkedin по ссылке «Издательство Араспел индекс».
Портфолио
- Графические эскизы, разрабоки, оформления.87 просмотров
- Лого к книге о национально-освободительной борьбе132 просмотра
- Никнейм93 просмотра
- Первая работа. 1986 год124 просмотра