Соискатель на должность копирайтера

Крохмаль Елена Владимировна

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Цель: получение должности копирайтера

Образование:

УИПА (Украинская инженерно-педагогическая академия), специальность – инженер системотехник.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

ЧП «Виктор –А» зам директора (рекламное агентство, студия мультипликации)

ООО «ТВ и КС» ( рекламное агенство)

Обязанности:

* Регистрация предприятия;

* Определение и разработка рекламной политики предприятия;

* Поиск потенциальных заказчиков, ведение переговоров, заключение договоров;

* Написание сценариев рекламных роликов, придумывание слоганов;

* Написание рекламных статей о фирмах и о продукции фирм;

Личностные качества:

Коммуникабельна, легко схожусь с людьми, стремлюсь к самоусовершенствованию, ответственна, быстрая обучаюсь, имею творческий подход к решению проблем, инициативна, пунктуальна.