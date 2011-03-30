Крохмаль Елена Владимировна
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Цель: получение должности копирайтера
Образование:
УИПА (Украинская инженерно-педагогическая академия), специальность – инженер системотехник.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
ЧП «Виктор –А» зам директора (рекламное агентство, студия мультипликации)
ООО «ТВ и КС» ( рекламное агенство)
Обязанности:
* Регистрация предприятия;
* Определение и разработка рекламной политики предприятия;
* Поиск потенциальных заказчиков, ведение переговоров, заключение договоров;
* Написание сценариев рекламных роликов, придумывание слоганов;
* Написание рекламных статей о фирмах и о продукции фирм;
Личностные качества:
Коммуникабельна, легко схожусь с людьми, стремлюсь к самоусовершенствованию, ответственна, быстрая обучаюсь, имею творческий подход к решению проблем, инициативна, пунктуальна.