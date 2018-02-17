Большой опыт переводов текстов различной тематики, качественно, недорого. Англ/рус, рус/англ., 150 руб. 1000 знаков.
Английский язык люблю с детства.
Окончила Пермский Государственный Университет в 1999 году, специальность" Филолог. Переводчик. Преподаватель английского языка".
Работала переводчиком в иностранных компаниях "Nestle", "Huawei technologies", "Philip Morris sales and marketing".
Много лет занимаюсь письменным переводом, опыт переводов коммерческой документации, текстов строительной, юридической, медицинской тематики.
В работе ответственна, пунктуальна, добросовестна.
Люблю читать на английском, постоянно пополняю словарный запас.
Действие аккаунта приостановлено!