aravita

Татьяна aravita

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Большой опыт переводов текстов различной тематики, качественно, недорого. Англ/рус, рус/англ., 150 руб. 1000 знаков.

Английский язык люблю с детства.

Окончила Пермский Государственный Университет в 1999 году, специальность" Филолог. Переводчик. Преподаватель английского языка".

Работала переводчиком в иностранных компаниях "Nestle", "Huawei technologies", "Philip Morris sales and marketing".

Много лет занимаюсь письменным переводом, опыт переводов коммерческой документации, текстов строительной, юридической, медицинской тематики.

В работе ответственна, пунктуальна, добросовестна.

Люблю читать на английском, постоянно пополняю словарный запас.