Таргетолог TikTok | Настройка, ведение, оптимизирование вашей рекламной кампании

Изучаю сферу маркетинга уже 1 год. Занимался продвижением многих товаров для знакомых. Есть опыт продвижения в любой социальной сети: ВК, инст, TikTok, Одноклассники. Сейчас продвигаю только TikTok, потому что это новый источник трафика с помощью которого я принесу вам много новых клиентов.

Помогу в создании собственного рекламного кабинета, чтобы контролировать рекламные кампании самому и следить за статистикой