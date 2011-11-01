Графический дизайнер

Графический дизайнер, специалист по презентациям, специалист по анализу и обработки информации для принятия решений в области управления.

Владею навыками работы с программным обеспечением: Microsoft Office 2007, 2003; Adobe Photoshop CS3, CS4; CS5; ABBYY FineReader 8.0, 9.0; с различными типами архиваторов, браузеров и другими прикладными программами.