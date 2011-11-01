Владимир Волверстон arbalet1876390arbalet1876390
52 годаРоссия/Хабаровск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Графический дизайнер
Графический дизайнер, специалист по презентациям, специалист по анализу и обработки информации для принятия решений в области управления.
Владею навыками работы с программным обеспечением: Microsoft Office 2007, 2003; Adobe Photoshop CS3, CS4; CS5; ABBYY FineReader 8.0, 9.0; с различными типами архиваторов, браузеров и другими прикладными программами.
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Портфолио
- Д.Рожденье182 просмотра
- Ученый и ученик211 просмотров
- Поклонница191 просмотр
- Татьяна185 просмотров
- Без названия166 просмотров
- Пират201 просмотр
- Изменение лица, фона172 просмотра
- Работа № 9148 просмотров
- Работа № 8183 просмотра
- Постер171 просмотр
- Фишка188 просмотров
- Обновление135 просмотров