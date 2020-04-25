Реклама/Маркетинг

Настраиваю такие виды реклам как: таргетированная реклама, контекстная реклама(Опыт 3 года, Прочитал инструкцию Facebook и прошел курс Яков Осипенков Основы контекстной рекламы)

Умею верстать сайты(HTML,CSS,Bootstrap) и создавать их при помощи Tilda(Опыт 1 год Иван Петриченко Web-разработчик; Сергей Харюков Tilda-мастер 2.0)

Занимаюсь транскрибацией, рерайтингом и копирайтингом(Опыт около 5 лет, за спиной книга пиши и сокращай; 2 курса по копирайтингу: Ирина Голдман Пишем Красиво; Дмитрий Зверев Тотальный копирайтинг)