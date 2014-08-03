arbitorg

Марлен arbitorg

 
34 годаУкраина/Симферополь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Кастомизация шаблона сайта на вордпресс

    Сайт http://advokat-crimea.com/ Настроить грамотно дизайн шаблона. Убрать лишние елементы. Добавить юридические элементы. Добавить в шапку контакты и почту. короче одним словом облагородить ПИШИТЕ В СКАЙП В ПРОФИЛЕ, СРОЧНО!!!!

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны сео статьи под мою семантику (юриспруденция)

    $100

    Нужны статьи под мою семантику для адвокатского агенства http://advokat-crimea.com/ Где то страниц 50 будет. Говорите цены.Жду предложений.Выиграет минимальная цена с качественным исполнением.СРОЧНО ПРЯМО СЕЙЧАС НАДО ТЕКСТЫ!!! ПЛАЧУ!!!ЖДУ В СКАЙПЕ!!!

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить Семантическое ядро

    $50

    Сайт по тематике адвокаты в симферополе - http://advokat-crimea.com/ Надо срочно составить ся. обширное юр услуги ,адвокаты и прочие споры. регион крым,симферополь предложения в скайп.он профиле. срочно!!

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно продвижение сайта Третейского Суда

    Нужно продвижение сайта третейского суда. Для начала: 1) Внутренняя оптимизация под ключи 2) Наполнение контентом 3) Внешняя оптимизация Сайт в разработке, поэтому специалист ищется на ранней стадии чтоб сайт сразу оптимизировали под продвижение. Бюджет желательно минимальный, но стабильный, ежемесячный. ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Составить Семантическое ядро
Замечательный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок
Грамотно! Быстро! В сроки! Лояльно и профессионально! Спасибо ВАСИЛИЙ!СПАСИБО!
Ответный отзыв