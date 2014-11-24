Выгоды, которые Вы получаете от сотрудничества со мной:
1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса, узнаваемость бренда.
2. Я работаю соблюдая авторские права, только с платной лицензионной графикой, поэтому к Вам не будет никаких претензий со стороны авторов графики.
3. Постоянным клиентам скидки, последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.
4. Предоставляются бесплатные бонусы, такие как: разработка баннеров для сайта; аватарки или меню группы вконтакте, фейбук.
5. Вы получите Psd-файл, который потом можно редактировать + все исходники, которые были использованы при создании сайта.
Я работаю:
• По предоплате 50%, только при первом сотрудничестве.
• Только с теми людьми, которые знают чего хотят.
Способы оплаты:
- Банковские карты VISA
- Электронные кошельки: Rbk money, Web money, Яндекс-деньги, Qiwi
Контакты:
• E-mail: [email protected]
• Tel.: +7 917 464 4520
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