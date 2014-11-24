Выгоды, которые Вы получаете от сотрудничества со мной:

1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса, узнаваемость бренда.

2. Я работаю соблюдая авторские права, только с платной лицензионной графикой, поэтому к Вам не будет никаких претензий со стороны авторов графики.

3. Постоянным клиентам скидки, последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.

4. Предоставляются бесплатные бонусы, такие как: разработка баннеров для сайта; аватарки или меню группы вконтакте, фейбук.

5. Вы получите Psd-файл, который потом можно редактировать + все исходники, которые были использованы при создании сайта.

Я работаю:

• По предоплате 50%, только при первом сотрудничестве.

• Только с теми людьми, которые знают чего хотят.

Способы оплаты:

- Банковские карты VISA

- Электронные кошельки: Rbk money, Web money, Яндекс-деньги, Qiwi

Контакты:

• E-mail: [email protected]

• Tel.: +7 917 464 4520