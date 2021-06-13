Авторские тексты для сайтов, блогов, интернет-магазинов, информационные и аналитические статьи, верстка текста

Приветствую вас!

О себе скажу, что я просто обожаю собирать и анализировать информацию, а грамотность у меня в крови!

Писать неграмотно я просто не умею.

Дедлайн для меня - это святое! Сдать работу раньше могу, позже - никогда!

Подготовлю для вас SEO-оптимизированные тексты для сайтов, блогов, интернет-магазинов.

По желанию верстка текста в подарок. На второй заказ скидка 10%.

Стоимость моих услуг:

Копирайтинг - 50 руб./тсбп

Рерайтинг - 30 руб./тсбп

Близкие мне темы: