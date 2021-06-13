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Приветствую вас!
О себе скажу, что я просто обожаю собирать и анализировать информацию, а грамотность у меня в крови!
Писать неграмотно я просто не умею.
Дедлайн для меня - это святое! Сдать работу раньше могу, позже - никогда!
Подготовлю для вас SEO-оптимизированные тексты для сайтов, блогов, интернет-магазинов.
По желанию верстка текста в подарок. На второй заказ скидка 10%.
Стоимость моих услуг:
Копирайтинг - 50 руб./тсбп
Рерайтинг - 30 руб./тсбп
Близкие мне темы:
- кадастровая деятельность;
- строительство, недвижимость;
- мода, стиль, дизайн, ткани;
- сад-огород;
- семейный бюджет, финансовая грамотность;
- путешествия, автопутешествия;
- воспитание детей;
- беременность и роды;
- рукоделие;
- домашние питомцы.
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