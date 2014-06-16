Проф. навыки
- Опытный пользователь программ: ArchiCAD, 3DS Max(+v-ray), CorelDraw, Photoshop, AutoCAD;
- Навыки проектирования домов с учетом энергоэффективности, экологических принципов;
- Опыт в создании интерьеров жилых и общественных зданий;
- Владение навыками макетирования;
- Ландшафтное проектирование (акварель, графика);
- Чтение и работа с чертежами;
- Навыки быстрого эскизирования, хорошо рисую от руки.
Опыт работы
Удаленная работа с частными заказами
Архитектор/дизайнер
мар 2012 - настоящее время
- дизайн интерьеров, 3D моделирование;
- проектирование частных жилых домов;
- выполнение дизайн проектов;
- создание логотипов, символики;
- создание рекламных проспектов, плакатов и прочей рекламной продукции;
- векторный клипарт
“Экотехнологии и сервис”
(Строительство)
июл 2010 - ноя 2011
Архитектор
- разработка эскизных и рабочих проектов, проектов торговых, жилых и общественных зданий, коттеджей;
- оформление входных групп;
- визуализация;
- рабочая документация;
- перепланировка генпланов;
- ландшафтное проектирование;
- участие в проектировании пассивных домов
“Ландшафтное бюро”
(Архитектурные и дизайнерские бюро)
июл 2008 - авг 2008
июл 2009 - авг 2009
Дизайнер
- вариантное проектирование генпланов
- перспективные зарисовки по проектам
Образование
Полтавский национальный технический университет им.Ю.Кондратюка
(г. Полтава, Украина)
2010 - настоящее время
Аспирант, кафедра градостроительства
Полтавский национальный технический университет им.Ю.Кондратюка
(г. Полтава, Украина)
2004 - 2010
Архитектор-градостроитель, магистр
Награды
- Приз «За лучшее техническое оснащение» в конкурсе на лучшее проектное решение Демонстрационного центра экологически дружественных технологий;
- Диплом Первой степени на Всеукраинском смотре-конкурсе дипломных проектов во Львове;
- Грамота научно-исследовательского института «Дипромисто» за лучшее градостроительное обоснование проектного решения.
Хобби
фотография, лепка из глины, рисование (графика), лыжи, йога, путешествия.
Личные характеристики
Креативная, коммуникабельная, неконфликтная, ответственная, обучаемая, целеустремленная.
Люблю свою работу и делаю ее качественно.
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