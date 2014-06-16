Архитектор с опытом работы и высшим образованием, ищу постоянную работу

Проф. навыки

- Опытный пользователь программ: ArchiCAD, 3DS Max(+v-ray), CorelDraw, Photoshop, AutoCAD;

- Навыки проектирования домов с учетом энергоэффективности, экологических принципов;

- Опыт в создании интерьеров жилых и общественных зданий;

- Владение навыками макетирования;

- Ландшафтное проектирование (акварель, графика);

- Чтение и работа с чертежами;

- Навыки быстрого эскизирования, хорошо рисую от руки.

Опыт работы

Удаленная работа с частными заказами

Архитектор/дизайнер

мар 2012 - настоящее время

- дизайн интерьеров, 3D моделирование;

- проектирование частных жилых домов;

- выполнение дизайн проектов;

- создание логотипов, символики;

- создание рекламных проспектов, плакатов и прочей рекламной продукции;

- векторный клипарт

“Экотехнологии и сервис”

(Строительство)

июл 2010 - ноя 2011

Архитектор

- разработка эскизных и рабочих проектов, проектов торговых, жилых и общественных зданий, коттеджей;

- оформление входных групп;

- визуализация;

- рабочая документация;

- перепланировка генпланов;

- ландшафтное проектирование;

- участие в проектировании пассивных домов

“Ландшафтное бюро”

(Архитектурные и дизайнерские бюро)

июл 2008 - авг 2008

июл 2009 - авг 2009

Дизайнер

- вариантное проектирование генпланов

- перспективные зарисовки по проектам

Образование

Полтавский национальный технический университет им.Ю.Кондратюка

(г. Полтава, Украина)

2010 - настоящее время

Аспирант, кафедра градостроительства

Полтавский национальный технический университет им.Ю.Кондратюка

(г. Полтава, Украина)

2004 - 2010

Архитектор-градостроитель, магистр

Награды

- Приз «За лучшее техническое оснащение» в конкурсе на лучшее проектное решение Демонстрационного центра экологически дружественных технологий;

- Диплом Первой степени на Всеукраинском смотре-конкурсе дипломных проектов во Львове;

- Грамота научно-исследовательского института «Дипромисто» за лучшее градостроительное обоснование проектного решения.

Хобби

фотография, лепка из глины, рисование (графика), лыжи, йога, путешествия.

Личные характеристики

Креативная, коммуникабельная, неконфликтная, ответственная, обучаемая, целеустремленная.

Люблю свою работу и делаю ее качественно.