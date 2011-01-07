arch_ira

Ирина arch_ira

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
3d modeler

Место жительства: Полтава

E-mail:[email protected]

Возможные вакансии: 3d modeler, дизайнер интерьеров, визуализатор

Цель:Достичь высокого профессионализма в сфере моделирования, архитектуры, дизайна, визуализации.

Владею такими программами: 3dMAX+Vray, ArchiCAD, Artlantis, CorelDRAW, Photoshop, MS Office, Интернет.

Владею ручной графикой.

Опыт работы: 3D моделирование, визуализация.

Образование: высшее

ПНТУ им.Юрия Кондратюка (Украина, Полтава), архитектурный факультет.

Дополнительная информация

Тема диплома специалиста: "Екологичный многофункциональный жилой комплекс в г. Полтава"

(За диплом специалиста получила диплом 1-й степени на Всеукраинском смотре-конкурсе дипломных работ)

Тема диплома бакалавра: «Секционный жилой дом в г.Полтава».

(За диплом бакалавра получила диплом 2-й степени на Всеукраинском смотре-конкурсе дипломных работ)

Увлечения: рисунок, живопись, фотография, психология, соционика.