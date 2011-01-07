Место жительства: Полтава
E-mail:[email protected]
Возможные вакансии: 3d modeler, дизайнер интерьеров, визуализатор
Цель:Достичь высокого профессионализма в сфере моделирования, архитектуры, дизайна, визуализации.
Владею такими программами: 3dMAX+Vray, ArchiCAD, Artlantis, CorelDRAW, Photoshop, MS Office, Интернет.
Владею ручной графикой.
Опыт работы: 3D моделирование, визуализация.
Образование: высшее
ПНТУ им.Юрия Кондратюка (Украина, Полтава), архитектурный факультет.
Дополнительная информация
Тема диплома специалиста: "Екологичный многофункциональный жилой комплекс в г. Полтава"
(За диплом специалиста получила диплом 1-й степени на Всеукраинском смотре-конкурсе дипломных работ)
Тема диплома бакалавра: «Секционный жилой дом в г.Полтава».
(За диплом бакалавра получила диплом 2-й степени на Всеукраинском смотре-конкурсе дипломных работ)
Увлечения: рисунок, живопись, фотография, психология, соционика.