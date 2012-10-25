работаю в Фотошоп с 1992г
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Баннеры
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от $15
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Верстка полиграфии
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от $100
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Дизайн сайтов
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от $150
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Иконки и Пиксель-арт
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Логотипы и Знаки
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от $150
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Наружная реклама
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от $150
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Обработка фотографий
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от $15
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Фирменный стиль
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от $500
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