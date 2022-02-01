Уютный дом нельзя построить, его можно только создать – это базовый принцип всех моих проектов, независимо от масштаба, объема и назначения.

В профессии архитектора нельзя быть не искренним, поскольку фальшь мешает достичь результата. Искренность позволяет доверять, а доверие является основой для столь долгого пути, который нужно пройти вместе с заказчиком.