archi_sashka

Архитектор

Добрый день!

Занимаюсь архитектурой.

Образование:

2007 - 2013: Тульский Государственный университет.

Степень – специалист (архитектор-реставратор), диплом с отличием.

Специальность – Реставрация и реконструкция архитектурного наследия.

Ознакомиться с моим портфолио вы можете по ссылке:

https://yadi.sk/i/MMX0Mj_arescV (Яндекс.Диск).

Знание программ:

- ArchiCAD (опытный пользователь).

- Artlantis.

- AutoCAD (начальный уровень, возможность работы при конвертировании файлов в программу ArchiCAD).

- К3-Коттедж (начальный уровень).

- Adobe Photoshop.

- Пакет программ MS Office.

Рабочая почта:

[email protected]