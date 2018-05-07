archi_sashka

Архитектор
Добрый день!
Занимаюсь архитектурой.
Образование:
2007 - 2013: Тульский Государственный университет.
Степень – специалист (архитектор-реставратор), диплом с отличием.
Специальность – Реставрация и реконструкция архитектурного наследия.
Ознакомиться с моим портфолио вы можете по ссылке:
https://yadi.sk/i/MMX0Mj_arescV (Яндекс.Диск).
Знание программ:
- ArchiCAD (опытный пользователь).
- Artlantis.
- AutoCAD (начальный уровень, возможность работы при конвертировании файлов в программу ArchiCAD).
- К3-Коттедж (начальный уровень).
- Adobe Photoshop.
- Пакет программ MS Office.
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