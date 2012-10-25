Архитектор, дизайнер интерьер

Выполняю проекты индивидуальных загородных домов и других построек, проекты интерьера квартир, коттеджей и общественных помещений. В услуги входит: бесплатные предварительные консультации, подготовка эскизных предложений (концепции объекта), выполнение рабочего проекта в требуемом составе по разделам, подбор материалов, мебели и оборудования, архитектурный надзор на объекте.