Архитектор, дизайнер интерьер
Выполняю проекты индивидуальных загородных домов и других построек, проекты интерьера квартир, коттеджей и общественных помещений. В услуги входит: бесплатные предварительные консультации, подготовка эскизных предложений (концепции объекта), выполнение рабочего проекта в требуемом составе по разделам, подбор материалов, мебели и оборудования, архитектурный надзор на объекте.
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Портфолио
- Проект загородного дома, стилизация под модерн665 просмотров
- Проект загородного дома в стиле минимализм3151 просмотр
- Проект загородного дома в стиле минимализм679 просмотров
- Проект загородного дома в стиле минимализм620 просмотров
- Проект интерьера квартиры в стиле минимализм410 просмотров
- Проект интерьера квартиры в современном стиле367 просмотров
- Проект интерьера квартиры в стиле минимализм393 просмотра
- Проект интерьера квартиры в классическом стиле533 просмотра