Я - Front-end разработчик, специализирующийся на создании адаптивных и уникальных веб-сайтов. Мои навыки и знания включают в себя:
HTML5: Я в совершенстве владею языком разметки HTML, создаю структуру страницы, использую семантические теги для улучшения доступности и SEO оптимизации.
CSS3 (SCSS): Я применяю стилизацию с использованием CSS, а также использую препроцессор SCSS для более эффективной разработки и организации стилей.
JavaScript: Мои навыки в JavaScript позволяют мне создавать интерактивные элементы на веб-сайте, улучшая пользовательский опыт и функциональность.
Адаптивный дизайн: Я создаю сайты, которые отлично выглядят и функционируют на разных устройствах и разрешениях экранов, обеспечивая максимальную доступность для всех пользователей.
Живые веб-сайты: Моя способность создавать живые и динамичные веб-сайты позволяет улучшить пользовательскую интеракцию, используя анимации и интерактивные элементы.
Я постоянно обучаюсь и следую за последними трендами и новинками в области Front-end разработки, чтобы предоставлять высококачественные и инновационные решения для моих клиентов. Если вам нужен опытный Front-end разработчик, способный создать адаптивные и живые веб-сайты с использованием HTML, CSS и JavaScript, я готов воплотить ваши идеи в реальность.
Портфолио
- Адаптированыный сайт на HTML/CSS9SCSS)/JS3 просмотра
- Адаптированыный сайт на HTML/CSS9SCSS)/JS2 просмотра
- Адаптированыный сайт на HTML/CSS9SCSS)/JS2 просмотра
- Адаптированный веб-сайт на HTML/CSS/JS2 просмотра
- Адаптированный веб-сайт на HTML/CSS/JS2 просмотра
- Адаптированный веб-сайт на HTML/CSS/JSнет просмотров
- Адаптированный веб-сайт на HTML/CSS/JSнет просмотров