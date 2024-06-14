Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивность I Flexbox I HTML5 I CSS3 (SCSS) I JavaScript

Я - Front-end разработчик, специализирующийся на создании адаптивных и уникальных веб-сайтов. Мои навыки и знания включают в себя:

HTML5: Я в совершенстве владею языком разметки HTML, создаю структуру страницы, использую семантические теги для улучшения доступности и SEO оптимизации.

CSS3 (SCSS): Я применяю стилизацию с использованием CSS, а также использую препроцессор SCSS для более эффективной разработки и организации стилей.

JavaScript: Мои навыки в JavaScript позволяют мне создавать интерактивные элементы на веб-сайте, улучшая пользовательский опыт и функциональность.

Адаптивный дизайн: Я создаю сайты, которые отлично выглядят и функционируют на разных устройствах и разрешениях экранов, обеспечивая максимальную доступность для всех пользователей.

Живые веб-сайты: Моя способность создавать живые и динамичные веб-сайты позволяет улучшить пользовательскую интеракцию, используя анимации и интерактивные элементы.

Я постоянно обучаюсь и следую за последними трендами и новинками в области Front-end разработки, чтобы предоставлять высококачественные и инновационные решения для моих клиентов. Если вам нужен опытный Front-end разработчик, способный создать адаптивные и живые веб-сайты с использованием HTML, CSS и JavaScript, я готов воплотить ваши идеи в реальность.