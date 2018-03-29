Архитектор

Мой опыт работы архитектором более 3,5 лет. За это время успела принять участие в проектировании зданий различного назначения: от жилых до общественных и складских.

Я уверенный пользователь таких программ, как ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Adobe Photoshop. Также имею опыт работы в Autodesk Revit. Знакома с такими программами, как 3D Max и CorelDRAW.

Я серьезно и с любовью отношусь к своей профессии и стараюсь постоянно развиваться. Надеюсь, что мои навыки и энтузиазм помогут мне реализоваться в профессии, создавать гармоничные и эффективные архитектурные пространства.

Вдохновение черпаю из живописи, музыки и конечно же природы. Жизнелюбивый и открытый человек, стремящийся к гармонии во всем.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/open?id=19RMENYPpLCgepSDBfLTE56ABkHry8s1o

Навыки:

ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Autodesk Revit

Проектная документация

Проектирование зданий и сооружений

Визуализация

3D Моделирование

Макетирование

2014-2018 Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Строительный факультет, Промышленное и гражданское строительство, Кафедра Архитектуры и Урбанистики

2010-2014 Пермский строительный колледж

Архитектурно-строительное отделение, Архитектура