archinatalia

Наталья archinatalia

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Архитектор

Мой опыт работы архитектором более 3,5 лет. За это время успела принять участие в проектировании зданий различного назначения: от жилых до общественных и складских. 

Я уверенный пользователь таких программ, как ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Adobe Photoshop. Также имею опыт работы в Autodesk Revit. Знакома с такими программами, как 3D Max и CorelDRAW.

Я серьезно и с любовью отношусь к своей профессии и стараюсь постоянно развиваться. Надеюсь, что мои навыки и энтузиазм помогут мне реализоваться в профессии, создавать гармоничные и эффективные архитектурные пространства. 

Вдохновение черпаю из живописи, музыки и конечно же природы. Жизнелюбивый и открытый человек, стремящийся к гармонии во всем.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/open?id=19RMENYPpLCgepSDBfLTE56ABkHry8s1o

Навыки: 

  • ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Autodesk Revit
  • Проектная документация
  • Проектирование зданий и сооружений
  • Визуализация
  • 3D Моделирование
  • Макетирование
Образование:

  • 2014-2018 Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Строительный факультет, Промышленное и гражданское строительство, Кафедра Архитектуры и Урбанистики

  • 2010-2014 Пермский строительный колледж
Архитектурно-строительное отделение, Архитектура
Архитектура зданий
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Чертежи и Схемы
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