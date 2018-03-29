Мой опыт работы архитектором более 3,5 лет. За это время успела принять участие в проектировании зданий различного назначения: от жилых до общественных и складских.
Я уверенный пользователь таких программ, как ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Adobe Photoshop. Также имею опыт работы в Autodesk Revit. Знакома с такими программами, как 3D Max и CorelDRAW.
Я серьезно и с любовью отношусь к своей профессии и стараюсь постоянно развиваться. Надеюсь, что мои навыки и энтузиазм помогут мне реализоваться в профессии, создавать гармоничные и эффективные архитектурные пространства.
Вдохновение черпаю из живописи, музыки и конечно же природы. Жизнелюбивый и открытый человек, стремящийся к гармонии во всем.
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/open?id=19RMENYPpLCgepSDBfLTE56ABkHry8s1o
Навыки:
- ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Autodesk Revit
- Проектная документация
- Проектирование зданий и сооружений
- Визуализация
- 3D Моделирование
- Макетирование
- 2014-2018 Пермский национальный исследовательский политехнический университет
- 2010-2014 Пермский строительный колледж