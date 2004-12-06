archishape

Друзья,

предлагаю Вам свои услуги по отрисовке / оцифровке планировок, подготовке архитектурных иллюстраций, эскизов, по разработке планировочных решений.





Немного обо мне:

Я получаю профессиональное архитектурное образование – являюсь студентом STU, Словацкого технического университета в Братиславе по курсу Архитектура.





На сегодняшний день уже год я сотрудничаю с зарубежными и российскими архитектурными бюро, рекламными службами девелоперов, дизайнерами интерьеров, с рекламными агентствами, агентствами недвижимости и частными заказчиками.





Профессионально выполняю работы по:

1) подготовке рабочих чертежей и инженерной графики для архитектурных бюро;

2) подготовке планировок квартир и загородных домов для дизайнеров интерьеров;

3) отрисовке планировок объектов жилой и коммерческой недвижимости для web-сайтов;

4) созданию иллюстрированных планировок для маркетинговых материалов (pdf-презентаций и буклетов девелоперов).

5) подготовке планировочных решений и эскизных дизайн-проектов для частных заказчиков;

6) созданию экспресс-планировок с вариантами зонирования и расстановки мебели для покупателей квартир и частных агентов недвижимости;

7)подготовке клиентских pdf-презентаций / каталогов по небольшим объектам недвижимости.

Стек моих компетенций:

“На Ты” c программным обеспечением с Autodesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

А еще, я вполне обосновано полагаю присутствие у меня отличного вкуса!

Моя база и фундамент для подобных заявлений??:

получил компетенции графического дизайнера – курс «Профессия Графический дизайнер»

от Skillbox, прохожу курс «Графический дизайнер, расширенный курс» (прохожу)

+ практика выполнения работ и участия в проектах, где дизайн имеет значение!





Колористика, объем, типографика и правила верстки – то, что я хорошо чувствую и применяю, чтобы моя часть работы вписывалась в общую концепцию маркетинговых материалов, даже когда у заказчика нет ТТ и key visual-ов.





Качество, сроки, алгоритм работы и выходные материалы:





Я пунктуален в выполнении работ – все мои задачки в task-менеджере, что приучает к многозадачности. Мне это необходимо, чтобы видеть свою загрузку, управлять проектами, предоставлять реальные сроки и в конечном счете все успевать:

1) Могу брать в работу проекты с очень жесткими DL, если заказчиком на входе предоставлены все исходные материалы (+ если это мне интересно по $$$).

2) Для долгоиграющих проектов – определяется алгоритм передачи исходных материалов, сдачи / передачи выполненной работы, отчетности и комментариев (облачный диск + google-таблица для комментариев или работа в task-manager), дни регулярного телекома. Все это нужно, чтобы не превращать рабочий процесс в безумный поток WhatsApp/Telegram переписок!

3) Все экспресс отрисовки или эскизные планировочные решения предполагают до 2-х бесплатных итераций правок по комментариям заказчика. При большем числе правок договариваемся на дополнительную оплату этих работ и новые сроки (я за разумное распределение объема правок и стоимости работ).

4) Не берусь за проекты, где важен срок сдачи, а у меня физически нет времени ввиду загрузки, даже если очень нужно!

5) Не берусь за проекты “нужно вчера”, а материалы будут в процессе/скоро.

6) Комментарии принимаются в работу в разумное время (не в 2 часа ночи)!

На позднюю сдачу проекта может повлиять несвоевременно предоставленный комментарий или несвоевременно предоставленный исходный материал заказчиком, ну и конечно же – извержение вулкана или "Годзилла в городе!"

7) Подготовленные материалы я передаю в векторе – PDF, SVG, EPS, DWG, DXF, PLN или в растровом формате – PDF, PNG, WEBP (с заданным разрешением). Формат выходных файлов оговариваются сразу перед выполнением работ.

8) Важно!!! Необходимо заранее понимать для каких конечных целей идет отрисовка, чтобы не прогадать с толщиной линий, цветовой палитрой, заливками, штриховками и общим оформлением планов. Связанная с этим последующая переделка – однозначно дополнительная работа!

Здорово, когда у заказчика есть на руках key visual, правила оформления или пример-шаблон как это должно быть или какие-либо референсы на то, что нравится / подходит!





Если Вы прочитали эту самую нудную часть по принципам продуктивного сотрудничества и согласны со всеми пунктами ??, то можете считать пользовательское соглашение подписанным!





Давайте начинать работать вместе над вашими задачками!

Всем хорошего дня, мира, радости и креативных решений!