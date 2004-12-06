archishape

Федор Морозов archishapearchishape
Друзья,
предлагаю Вам свои услуги по отрисовке / оцифровке планировок, подготовке архитектурных иллюстраций, эскизов, по разработке планировочных решений.
Немного обо мне:
Я получаю профессиональное архитектурное образование – являюсь студентом STU, Словацкого технического университета в Братиславе по курсу Архитектура.
На сегодняшний день уже год я сотрудничаю с зарубежными и российскими архитектурными бюро, рекламными службами девелоперов, дизайнерами интерьеров, с рекламными агентствами, агентствами недвижимости и частными заказчиками.
Профессионально выполняю работы по:
1) подготовке рабочих чертежей и инженерной графики для архитектурных бюро;
2) подготовке планировок квартир и загородных домов для дизайнеров интерьеров;
3) отрисовке планировок объектов жилой и коммерческой недвижимости для web-сайтов;
4) созданию иллюстрированных планировок для маркетинговых материалов (pdf-презентаций и буклетов девелоперов).
5) подготовке планировочных решений и эскизных дизайн-проектов для частных заказчиков;
6) созданию экспресс-планировок с вариантами зонирования и расстановки мебели для покупателей квартир и частных агентов недвижимости;
7)подготовке клиентских pdf-презентаций / каталогов по небольшим объектам недвижимости.
Стек моих компетенций:
“На Ты” c программным обеспечением с Autodesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
А еще, я вполне обосновано полагаю присутствие у меня отличного вкуса!
Моя база и фундамент для подобных заявлений??:
получил компетенции графического дизайнера – курс «Профессия Графический дизайнер»
от Skillbox, прохожу курс «Графический дизайнер, расширенный курс» (прохожу)
+ практика выполнения работ и участия в проектах, где дизайн имеет значение!
Колористика, объем, типографика и правила верстки – то, что я хорошо чувствую и применяю, чтобы моя часть работы вписывалась в общую концепцию маркетинговых материалов, даже когда у заказчика нет ТТ и key visual-ов.
Качество, сроки, алгоритм работы и выходные материалы:
Я пунктуален в выполнении работ – все мои задачки в task-менеджере, что приучает к многозадачности. Мне это необходимо, чтобы видеть свою загрузку, управлять проектами, предоставлять реальные сроки и в конечном счете все успевать:
1) Могу брать в работу проекты с очень жесткими DL, если заказчиком на входе предоставлены все исходные материалы (+ если это мне интересно по $$$).
2) Для долгоиграющих проектов – определяется алгоритм передачи исходных материалов, сдачи / передачи выполненной работы, отчетности и комментариев (облачный диск + google-таблица для комментариев или работа в task-manager), дни регулярного телекома. Все это нужно, чтобы не превращать рабочий процесс в безумный поток WhatsApp/Telegram переписок!
3) Все экспресс отрисовки или эскизные планировочные решения предполагают до 2-х бесплатных итераций правок по комментариям заказчика. При большем числе правок договариваемся на дополнительную оплату этих работ и новые сроки (я за разумное распределение объема правок и стоимости работ).
4) Не берусь за проекты, где важен срок сдачи, а у меня физически нет времени ввиду загрузки, даже если очень нужно!
5) Не берусь за проекты “нужно вчера”, а материалы будут в процессе/скоро.
6) Комментарии принимаются в работу в разумное время (не в 2 часа ночи)!
На позднюю сдачу проекта может повлиять несвоевременно предоставленный комментарий или несвоевременно предоставленный исходный материал заказчиком, ну и конечно же – извержение вулкана или "Годзилла в городе!"
7) Подготовленные материалы я передаю в векторе – PDF, SVG, EPS, DWG, DXF, PLN или в растровом формате – PDF, PNG, WEBP (с заданным разрешением). Формат выходных файлов оговариваются сразу перед выполнением работ.
8) Важно!!! Необходимо заранее понимать для каких конечных целей идет отрисовка, чтобы не прогадать с толщиной линий, цветовой палитрой, заливками, штриховками и общим оформлением планов. Связанная с этим последующая переделка – однозначно дополнительная работа!
Здорово, когда у заказчика есть на руках key visual, правила оформления или пример-шаблон как это должно быть или какие-либо референсы на то, что нравится / подходит!
Если Вы прочитали эту самую нудную часть по принципам продуктивного сотрудничества и согласны со всеми пунктами ??, то можете считать пользовательское соглашение подписанным!
Давайте начинать работать вместе над вашими задачками!
Всем хорошего дня, мира, радости и креативных решений!