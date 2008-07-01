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Архитектор
КОМПЕТЕНЦИИ
- Консалтинг в архитектурной области
- Создание рентабельных концепций и уникального дизайна
- Проектирование методами квалиметрии жилых и общественных зданий на всех стадиях
- Управление и согласование архитектурных проектов
- Сопровождение строительства
- 1.07.2008 - 8.07.2016 - главный архитектор в частном предприятии
- 31.08.2016 - сегодня - предприниматель в сфере архитектуры
- Сотрудничество с компаниями: Archimatika, BUD development, KAN development
- Квалификационный сертификат: серия АА, №000376