archizok

Алексей Архизок archizok

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
https://archizok.wixsite.com/azok

Архитектор

 

КОМПЕТЕНЦИИ

  • Консалтинг в архитектурной области
  • Создание рентабельных концепций и уникального дизайна
  • Проектирование методами квалиметрии жилых и общественных зданий на всех стадиях
  • Управление и согласование архитектурных проектов
  • Сопровождение строительства
ОПЫТ

  • 1.07.2008 - 8.07.2016 - главный архитектор в частном предприятии
  • 31.08.2016 - сегодня - предприниматель в сфере архитектуры
  • Сотрудничество с компаниями: Archimatika, BUD development, KAN development
  • Квалификационный сертификат: серия АА, №000376