Дизайн интерьера, визуализация

Опыт работы 5 лет в таких программах, как: 3Ds Max + Corona, SketchUP + VR, Adobe Photoshop, AutoCAD, Lumion.

Занимаюсь дизайном и проектированием общественных и жилых помещений по России и всему миру.

Подстрою всё под ваш бюджет и вкус.

Выполняю подбор мебели, интерьерных материалов и световых приборов по наличию в магазинах Иркутска и под заказ с другого города.

Хочешь уютную и практичную квартиру, о которой давно мечтал? Пиши! Обсудим все пожелания, бюджет, сроки и приступим к преображению твоего гнёздышка.

А если есть сомнения в цвете интерьера, расположения мебели или ещё в чем-либо, то я с легкостью сделаю визуализацию в нескольких вариантах, и вместе с тобой выберем самую подходящую.