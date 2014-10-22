SEO оптимизация сайтов

Опыт продвижения сайтов более 4 лет, продвижение вч/сч/нч вк/ск/нк, преимущественно в ПС Яндекс, работа на повышение трафика.

Составление СЯ, работа с контентом сайта, взаимодействие с копирайтерами и работа с биржами ссылок/статей. Большой опыт работы с популярными CMS (Bitrix, Umi, NetCat, WordPress, Joomla, ModX и т.д.)