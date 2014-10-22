SEO оптимизация сайтов
Опыт продвижения сайтов более 4 лет, продвижение вч/сч/нч вк/ск/нк, преимущественно в ПС Яндекс, работа на повышение трафика.
Составление СЯ, работа с контентом сайта, взаимодействие с копирайтерами и работа с биржами ссылок/статей. Большой опыт работы с популярными CMS (Bitrix, Umi, NetCat, WordPress, Joomla, ModX и т.д.)
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Портфолио
- Продвижение сайтов144 просмотра
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Поисковые системы (SEO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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