archonbelex

Алексей archonbelex

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
SEO оптимизация сайтов

Опыт продвижения сайтов более 4 лет, продвижение вч/сч/нч вк/ск/нк, преимущественно в ПС Яндекс, работа на повышение трафика.

Составление СЯ, работа с контентом сайта, взаимодействие с копирайтерами и работа с биржами ссылок/статей. Большой опыт работы с популярными CMS (Bitrix, Umi, NetCat, WordPress, Joomla, ModX и т.д.)

WordPressJoomlaMODXБитриксNetCatSEO-оптимизация
Портфолио
Контекстная реклама
нет отзывов
от $35
от 10 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 10 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга