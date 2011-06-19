Перевод с венгерсного на украинский, русский и обратно. Робота с фотошопом.
Бигори Василий Арпадович
Тел.: +380997374845
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 04.12.1990
Семейное положение: холост
Студент 3 курса факультета туризм.
Занятие:
Перевод с венгерского на украинский, русский и обратно. С опытом перевода.
Робота с фотошопом в разных направлениях от ретуши портретов до редактированию изображений и фото. Дизайном веб-страниц не занимаюсь .
Всегда готов к работе в любое время, качество гарантирую.
Курсы перевода не проходил. Венгерский и украинский языки родные, владею ими свободно.
В фотошопе имеется хороший опыт роботы.