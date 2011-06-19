Перевод с венгерсного на украинский, русский и обратно. Робота с фотошопом.

Бигори Василий Арпадович

Тел.: +380997374845

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 04.12.1990

Семейное положение: холост

Студент 3 курса факультета туризм.

Занятие:

Перевод с венгерского на украинский, русский и обратно. С опытом перевода.

Робота с фотошопом в разных направлениях от ретуши портретов до редактированию изображений и фото. Дизайном веб-страниц не занимаюсь .

Всегда готов к работе в любое время, качество гарантирую.

Курсы перевода не проходил. Венгерский и украинский языки родные, владею ими свободно.

В фотошопе имеется хороший опыт роботы.