Мои услуги. Делаю креативный дизайн сайтов любого типа: визитки, лендинг-страницы, магазины, корпоративные сайты, веб-порталы.
Современная адаптивная кроссбраузерная верстка. HTML5, CSS3, native JS, jQuery, Bootstrap (только при желании заказчика).
Могу интегрировать мою верстку в WordPress или другую популярную CMS. Для лендинг-страниц и простых сайтов всегда рекомендую более простую в обращении админ.панель которая будет работать быстрее чем CMS, повышая тем самым лояльность как поисковых систем так и посетителей.
При необходимости выполню перенос сайта на хостинг и другие сопутствующие задания.
При отсутствии тех.задания могу помочь в его составлении.
Технические детали. В моей работе использую современные инструменты для автоматизации и ускорения работы, такие как Prepros/Gulp, SCSS/SASS, благодаря чему могу выполнить работу в сжатые сроки.
Работаю с макетами в форматах Photoshop (PSD), Figma, AdobeXD, Sketch.
Гарантия вашего спокойствия. В течение 14 дней после сдачи работы бесплатно вношу правки в случае наличия ошибок которые заказчик не заметил сразу. Если случается ситуация когда что-то пошло "не по плану" и Вам нужно внести правки которых не было в тех.задании, я могу пойти навстречу и сделать это без дополнительной оплаты в тех случаях когда это возможно.
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