С удовольствием создам дизайн для вашего сайта и сверстаю его. За плечами богатый опыт сотрудничества с частными заказчиками.

Мои услуги. Делаю креативный дизайн сайтов любого типа: визитки, лендинг-страницы, магазины, корпоративные сайты, веб-порталы.

Современная адаптивная кроссбраузерная верстка. HTML5, CSS3, native JS, jQuery, Bootstrap (только при желании заказчика). ﻿

Могу интегрировать мою верстку в WordPress или другую популярную CMS. Для лендинг-страниц и простых сайтов всегда рекомендую более простую в обращении админ.панель которая будет работать быстрее чем CMS, повышая тем самым лояльность как поисковых систем так и посетителей.

При необходимости выполню перенос сайта на хостинг и другие сопутствующие задания.

При отсутствии тех.задания могу помочь в его составлении.

Технические детали. В моей работе использую современные инструменты для автоматизации и ускорения работы, такие как Prepros/Gulp, SCSS/SASS, благодаря чему могу выполнить работу в сжатые сроки.

Работаю с макетами в форматах Photoshop (PSD), Figma, AdobeXD, Sketch.