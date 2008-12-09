arctic_bear

Дизайнер, веб-разработчик, фотограф

Дизайнер, фотограф (дизайн, наружная реклама, рекламная продукция, верстка газет и журналов, разработка сайтов, дизайн, поддержка сайтов)

Профессиональные навыки:

Участие в разработке рекламных идей и концепций; разработка презентаций; дизайн упаковки и этикетки; наружная реклама; верстка и дизайн многостраничных каталогов; поддержка корпоративного стиля; подготовка макетов в печать; дизайн сайтов; вёрстка и дизайн рекламной продукции; подготовка файлов для широкоформатной печати в типографии; обработка фотографий; фотомонтаж; верстка и дизайн журнала, газеты; разработка концепции выставки; дизайн выставочных стендов, плакатов; разработка и поддержка сайтов; координация работ по созданию сайта.

Копирайтинг: названия, слоганы, тексты рекламных материалов, коммерческие предложения, наполнение сайта.

ПО:

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw - свободное владение.

базовый уровень- AutoCad, Компас, Adobe Illustrator.

Web-технологии: HTML, CSS, PHP, SQL.