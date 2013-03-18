Сфера деятельности:
- договорное, контрактное право,
- интеллектуальная собственность (авторское право, товарные знаки, патенты),
- конфиденциальность и коммерческая тайна,
- юридические вопросы Интернета, ИТ, программного обеспечения.
Юрисдикции: Россия, Беларусь, США
Что делаю:
- подготовка и проверка договоров,
- консультирование,
- разрешение проблемных ситуаций,
- постановка, настройка правовой работы ИТ-компаний
Главный принцип: помимо профессиональной компетентности юрист должен уметь на понятном, "человеческом" языке объяснить свои выводы и рекомендации клиенту.
С 2006 года занимаюсь юридическим и бизнес-консультированием преимущественно в области информационных технологий в России, Беларуси. Также работал в США. Консультирую как небольшие компании, индивидуалов, стартапы, так и крупный бизнес, например, EPAM, John Deere, Sundisk.
Основная область практики:
- правовые вопросы интеллектуальной собственности, лицензирования, Интернета, создания ПО;
- создание стартапов, компаний, партнерств;
- инвестиции, финансы, расчеты;
- контрактное, коммерческое право;
- международные и трансграничные сделки.
Прежде чем погрузиться в сферу технологий, в течение десяти лет работал в ряде банков в сфере юриспруденции, ценных бумаг и кредитования.
Образование:
- Специальность «Правоведение». Белорусский государственный университет, Юридический факультет, 1993-1998.Диплом с отличием.
- Специальность «Финансы и кредит». Белорусский государственный экономический университет, 1999-2002. Диплом с отличием.