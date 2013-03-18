все правовые вопросы Интернета, ИТ-бизнеса, интеллектуальной собственности

Сфера деятельности:

- договорное, контрактное право,

- интеллектуальная собственность (авторское право, товарные знаки, патенты),

- конфиденциальность и коммерческая тайна,

- юридические вопросы Интернета, ИТ, программного обеспечения.

Юрисдикции: Россия, Беларусь, США

Что делаю:

- подготовка и проверка договоров,

- консультирование,

- разрешение проблемных ситуаций,

- постановка, настройка правовой работы ИТ-компаний

Главный принцип: помимо профессиональной компетентности юрист должен уметь на понятном, "человеческом" языке объяснить свои выводы и рекомендации клиенту.

С 2006 года занимаюсь юридическим и бизнес-консультированием преимущественно в области информационных технологий в России, Беларуси. Также работал в США. Консультирую как небольшие компании, индивидуалов, стартапы, так и крупный бизнес, например, EPAM, John Deere, Sundisk.

Основная область практики:

- правовые вопросы интеллектуальной собственности, лицензирования, Интернета, создания ПО;

- создание стартапов, компаний, партнерств;

- инвестиции, финансы, расчеты;

- контрактное, коммерческое право;

- международные и трансграничные сделки.

Прежде чем погрузиться в сферу технологий, в течение десяти лет работал в ряде банков в сфере юриспруденции, ценных бумаг и кредитования.

Образование:

- Специальность «Правоведение». Белорусский государственный университет, Юридический факультет, 1993-1998.Диплом с отличием.

- Специальность «Финансы и кредит». Белорусский государственный экономический университет, 1999-2002. Диплом с отличием.