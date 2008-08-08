Опыт работы

С января 2009 года по сегодняшний день

Должность: руководитель волонтерских проектов

В компании: Николаевская регионально молодежная общественная организация «Форум»

Организация занимается подъемом и организацией молодежного движения в области, создание мощной молодежной политики средствами вовлечения политически незаангажированной молодежи области.

Дела: проведения благотворительных акций, изданием молодежной газеты «Тема».

Должностные обязанности:

Организация и проведения благотворительных акций, работа с волонтерами

Специфика: работа, основана на собственной инициативе подкрепила мою активную жизненную позицию, научила работать над проектом почти без существующего бюджета, предоставила навыки руководителя как процессом, так и людьми.

С февраль 2008 года по сегодняшний день

Должность: переводчик

В компании:

Международное брачное агентство «Жасмин»

Должностные обязанности:

Координация общения между иностранным и отечественным клиентами на уровне перевода переписки;

Перевод документации;

Контроль соблюдения внутренних правил коммуникации.

20.01.2010 – 12.02.2010

учитель-ассистент в 10 классе

Николаевский областной юридический лицей

август 2009 – январь 2010

участник волонтерской программы «Английский - детям»

Общеобразовательная школа-интернат №5 для детей-сирот и лишенных родительской опеки

Образование

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев

Дата окончания: июнь 2010

Факультет: Иностранной филологии, иностранный язык и зарубежная литература

Специальность: АНГЛИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (БАКАЛАВР)

Владение языками

Украинский, русский, английский (свободный)

Достижения

27 – 29.10.2009

участник семинара фонда им. Роберта Боша на тему «Немецкий как профессиональный международный экономический язык: расширение и усовершенствование языковой компетенции, и активное практическое использование языка путем общения»

С декабря 2008 по февраль 2009

участник студенческого ренессансного театра

29.10 – 2.11.2008

участник международной конференции CEYC(Central European Youth Conference)

12 – 20.08.2008 г.

участник американского проекта «Phase II project Talking About Domestic Violence in Cherkassy»

27.07. – 8.08.2008 г.

участник летнего американского лагеря «IOC 2008» (International Outreach Coalition Camp)

С 2006 по 2007 год

Глава студенческого киноклуба

Компьютерные навыки

ОС Windows, MS Office, Internet