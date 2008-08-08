Анна Косарева ardillanitaardillanita
Опыт работы
С января 2009 года по сегодняшний день
Должность: руководитель волонтерских проектов
В компании: Николаевская регионально молодежная общественная организация «Форум»
Организация занимается подъемом и организацией молодежного движения в области, создание мощной молодежной политики средствами вовлечения политически незаангажированной молодежи области.
Дела: проведения благотворительных акций, изданием молодежной газеты «Тема».
Должностные обязанности:
Организация и проведения благотворительных акций, работа с волонтерами
Специфика: работа, основана на собственной инициативе подкрепила мою активную жизненную позицию, научила работать над проектом почти без существующего бюджета, предоставила навыки руководителя как процессом, так и людьми.
С февраль 2008 года по сегодняшний день
Должность: переводчик
В компании:
Международное брачное агентство «Жасмин»
Должностные обязанности:
Координация общения между иностранным и отечественным клиентами на уровне перевода переписки;
Перевод документации;
Контроль соблюдения внутренних правил коммуникации.
20.01.2010 – 12.02.2010
учитель-ассистент в 10 классе
Николаевский областной юридический лицей
август 2009 – январь 2010
участник волонтерской программы «Английский - детям»
Общеобразовательная школа-интернат №5 для детей-сирот и лишенных родительской опеки
Образование
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев
Дата окончания: июнь 2010
Факультет: Иностранной филологии, иностранный язык и зарубежная литература
Специальность: АНГЛИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (БАКАЛАВР)
Владение языками
Украинский, русский, английский (свободный)
Достижения
27 – 29.10.2009
участник семинара фонда им. Роберта Боша на тему «Немецкий как профессиональный международный экономический язык: расширение и усовершенствование языковой компетенции, и активное практическое использование языка путем общения»
С декабря 2008 по февраль 2009
участник студенческого ренессансного театра
29.10 – 2.11.2008
участник международной конференции CEYC(Central European Youth Conference)
12 – 20.08.2008 г.
участник американского проекта «Phase II project Talking About Domestic Violence in Cherkassy»
27.07. – 8.08.2008 г.
участник летнего американского лагеря «IOC 2008» (International Outreach Coalition Camp)
С 2006 по 2007 год
Глава студенческого киноклуба
Компьютерные навыки
ОС Windows, MS Office, Internet